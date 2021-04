Die Nächte sind noch bitterkalt, und tagsüber ist es auch Mitte April erst wirklich angenehm, wenn die Sonne mal scheint. Günter Schäfer nimmt die Wetterkapriolen so wie sie sind und lässt sich in seinem Garten auch nicht von einem kleinen Hagelschauer schocken. Der 81-Jährige holt jetzt, wie viele seiner Nachbarn in der Kleingartenanlage Lammerbach an der Hobbeltstraße, „das kleine Glück in Grün“ aus dem Winterschlaf. Seit 18 Jahren bewirtschaftet er eine der 42 Parzellen. Aktuell geht es um erste Arbeiten wie Buchsbaum-Rückschnitt, Erdbeerpflanzungen und die Zwiebelsaat. Rund 40 Prozent der knapp 20 Quadratmeter Fläche müssen „der Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen für den Eigenbedarf dienen“, wie es das Bundeskleingartengesetz vorschreibt.