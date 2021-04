Ein Foto zeigt Pimpfe im Zeltlager der Hitlerjugend (HJ) in der Haskenau, ein anderes Foto eine Veranstaltung der Hitlerjugend in Hiltrup. Fotografisch festgehalten wurde auch das Lagerleben der münsterischen HJ im Sauerland im Jahr 1939. Das sind nur drei Originaldokumente aus dem Alltagsleben in Münster zur Zeit des Nationalsozialmus, die BerndLöckener aus Coerde besitzt.