Im Sommer soll der Ball über Kunstrasen rollen

Eine kleine Baustelle vor dem Vereinsheim des SC Sprakel 1930 zeigt bereits, es tut sich was. Platzverwalter Walter Stephan zeigt auf den Bau der Wasserleitung, die den künftigen Kunstrasen bewässern wird.

Ab Mitte Mai soll der Aschenplatz in einen Kunstrasenplatz umgebaut werden. Drei Monate sollen die Arbeiten dauern, bis zum Ende der Sommerferien.

Seit einer Woche kann man über die Homepage des SC für das Kunstrasen-Projekt spenden. Für Sponsoren gibt es verschiedene Angebote für Werbebanner- und banden sowie als Namensgeber für das Stadion, Elfmeterpunkt oder Eckfahnen.

Modernisierung wird dringend benötigt

Der SC Sprakel setzt auf vielfältige Unterstützung, muss er doch als Eigenleistung 53 000 Euro stemmen. „Das ist rund ein Zehntel der Gesamtkosten“, sagt Stephan. Da passt es gut, dass Andreas Horstkötter von der Sparkasse Münsterland-Ost am Donnerstag 5000 Euro als Einzelspende übergab – zur Freude des SC-Kunstrasenkomitees.

Die Modernisierung der Sportanlage tut not, erläutern Viacheslaw Maschke und Walter Stephan aus dem Vorstand. Der alte Ascheplatz ist in die Jahre gekommen. Durch die überwiegende Nutzung vom Herbst bis ins Frühjahr und die fehlende Ausweichmöglichkeit in eine Halle habe sich die Platzqualität zunehmend verschlechtert: Die Deckschicht ist verbraucht und verdichtet, sodass Oberflächenwasser nicht mehr versickern kann und sich riesige Pfützen auf dem Platz bilden.

Attraktivitätssteigerung für den Sport im Stadtteil

Der neue Kunstrasenplatz soll dagegen einen wetterunabhängigen Trainings- und Spielbetrieb ermöglichen. Das Verletzungsrisiko nimmt laut SC Sprakel durch die Umwandlung stark ab und ermöglicht ein kinderfreundliches Training – auch im Winter. „Der Sportplatz wird an Attraktivität gewinnen“, sagt Walter Stephan. Neben dem SC sollen auch die Grundschule und soziale Institutionen von dem neuen Kunstrasenplatz profitieren.

„Wir hoffen sehr, dass wir mit der Fertigstellung im Spätsommer wieder so spielen und trainieren können wie vor Corona, sagt Viacheslaw Maschke.

Wer etwas spenden will, kann dies über die Homepage des SC tun. Zudem hat das Kunstrasenkomitee Flyer verteilt.