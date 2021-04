Das Schild an der Holzbrücke klingt vielversprechend: „Spielplatz Wilkinghege“. Doch was man in dem idyllischen Wäldchen als intakte Einrichtung vorfindet, ist nur eine Seilbahn für ältere Kinder. Auf der buckeligen Wiese nebenan sind mehr die Maulwürfe zu Hause. Spielgeräte wie Rutsche und Co. wurden dort schon vor Längerem abgebaut, ärgert sich Ratsfrau Babette Lichtenstein van Lengerich. Der Ballspielplatz im Schatten der Bäume hat zwar einen Fangzaun, der vermooste Boden und die verwitterten Tore wirken aber nicht gerade einladend.