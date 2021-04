Große Konzerte oder Veranstaltungen auf der Bühne – das alles ist in Pandemiezeiten nicht drin. Keine Frage: Für eine Firma, die sich auf Veranstaltungstechnik spezialisiert hat, haben mit Corona maue Zeiten angebrochen. Wenn alles Jammern nichts nützt, heißt es kreativ sein, neue Idee entwickeln und aktiv werden. Die Ufer Studios am Kanal zwischen Hiltrup und Amelsbüren haben es getan. Wie der jetzt in den Vordergrund geschobene Name schon sagt, liegt ein Schwerpunkt jetzt auf Streaming- und Filmaufnahmen im eigenen Studio.