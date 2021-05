Es gibt Geschäfte, die hat es gefühlt schon immer gegeben. Der Salon Gerlach an der Westfalenstraße gehört dazu. Am 1. Juni ist unwiderruflich Schluss. Nach 47 Jahren. Wenn man mit einem Wort die Besonderheit des Salons Gerlach beschreiben sollte, dann geht es nur in der nötigen Angemessenheit mit dem Begriff Treue.