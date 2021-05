Es ist fast so, wie es früher gewesen sein muss. Als es die Kiebitze noch in großer Zahl gab. Heute darf man sich glücklich schätzen, wenn man ein Pärchen oder einen einzelnen Feldvogel dieser bedrohten Art erblickt. Nahe am Emmerbach an der Davertstraße gibt es eine kleine Sensation zu vermelden. Neun erwachsene Kiebitze sind zu sehen. In abenteuerlichen Flugmanövern jagen sie durch die Luft. Ihr typischer Ruf „kie-witt“ ist unüberhörbar. Ist der Kiebitz zurück? Ist der Kiebitz zurück? Die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Der Nabu ermittelt jedes Jahr die Zahl der Brutpaare.