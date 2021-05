Täglich gibt es neue Zahlen zu Corona-Infizierten. Bundesweit, landesweit, stadtweit. Nur für die Stadtteile in Münster werden kaum Angaben bekannt. In dieser Woche hat das Gesundheitsamt Zahlen für beiden letzten Aprilwochen präsentiert, die unserer Zeitung vorliegen. Sie erlauben eine Einordnung der Situation in einzelnen Stadtteilen.