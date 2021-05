Sinja Schütte ist Chefredakteurin „Land und Leben“ in der Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur (DMM) und verantwortet verschiedene Zeitschriftentitel wie Flow, Hygge, Living at home, Landlust und Landlust Zuhaus. Mit ihr sprach unser Redakteur Michael Grottendieck über die neue Lust am Lesen, die spezielle Landlust-DNA und über behutsame Veränderungen eines Erfolgstitels, der vor 15 Jahren in Hiltrup entstanden ist. Es wird mehr gelesen! Das ist eine Erfahrung in der Pandemie. Können Sie das bestätigen? Sinja Schütte: Ja, ich will es mal so sagen: Die Menschen schenken uns wieder mehr Zeit. Dadurch, dass sie mehr Zeit zu Hause verbringen, werden auch Zeitschriften stärker wertgeschätzt. Die Menschen sind mehr daheim, sie sind im eigenen Garten und in der Küche aktiver als zuvor. Auch den Urlaub verbringen sie in Deutschland. Sie genießen das, was zu Hause ist. Die Landlust wird dabei als Wegweiser durch diese Lebenswelt besonders geschätzt. Ist dieser Trend bereits an der Auflage abzulesen? Sinja Schütte: Es gibt sehr erfreuliche Zahlen. Im ersten Quartal 2021 erreichte Landlust mit 925 800 verkauften Exemplaren das beste Ergebnis der letzten fünf Jahre. Es ist eine schöne Zeit für Magazine und andere Medien.