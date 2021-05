Lisbeth, die so gerne in einem Buch schmökert, hat längst ihren Platz vor der Hiltruper Buchhandlung gefunden. Immer an ihrer Seite: ihr Hund, den die Hiltruper kurzerhand Hilli getauft haben. Aber sollten nicht mehr Alltagsmenschen in Hiltrup verbleiben? Was ist mit den anderen Figuren, die mit finanzieller Unterstützung der Bezirksvertretung angekauft werden sollen? Alles sei auf einem guten Weg, ist allerorten zu hören, sobald man sich nach dem Vorhaben erkundigt. In der kommenden Sitzung des Stadtteilparlamentes werde der formelle Beschluss gefasst, sagen unisono die Fraktionsvorsitzenden von CDU und SPD, Martin Schulze-Werner und Simon Kerkhoff.