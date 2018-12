„Wow!“, entfuhr es Lothar Esser, dem Leiter der Musikschule Albachten: „Die Kirche ist rappelvoll!“, staunte er. Das „Vorweihnachtliche Konzert“ der Musikschule lockte viele an: Alt und Jung, Mitwirkende und Fans. Viele der jungen Musikschüler hätten ihre Omas und Opas mitgebracht, wusste Esser. Mit Spannung warteten die Gäste in der St.-Ludgerus-Kirche darauf, dass es losging.

Frühes Erscheinen war angesagt, wer einen Sitzplatz ergattern wollte. Schon eine halbe Stunde vor Beginn des Konzerts waren die meisten Bänke durchweg belegt. Einige kannten das schon aus den Vorjahren und waren in weiser Voraussicht ganz besonders früh gekommen.

„Der Schnee draußen sorgt für die richtige Stimmung“, meinte eine Zuhörerin. Ein Hauch von weißer Weihnacht war am Sonntag in Albachten zu spüren. „Es soll ein richtiges adventliches Konzert werden“, kündigte Esser an. Sowohl besinnliche, als auch fröhliche Lieder seien zu hören: „Die Mischung macht‘s.“

Das Junior-Blasorchester machte den Anfang mit „Hark! The Herald Angels Sing“, komponiert von Felix Mendelssohn Bartholdy. Dann kam das Streichorchester hinzu. Gemeinsam präsentierten sie „Macht hoch die Tür“. Manch einer im Kirchensaal sang mit.

Dann strömten die Jungen und Mädchen der Blockflötengruppe auf die Bühne. Unter der Leitung von Ursula Richard spielten sie unter anderem „Pace e bene“ und „Das ist die Heilige Nacht“. Es folgte ein ganz besonderes Musikerlebnis dargeboten von Manfred Rösmann und Christoph Wiedemann. Der erste spielte Trompete, der zweite die Orgel. Eine ungewöhnliche, wie musikalisch erstaunliche Kombination, die beeindrucken konnte.

Ein Gitarren-Sextett unter der Leitung von Wolfgang Fiege hatte Weihnachtsklassiker für sich ausgewählt. Mit Freude hörten die Albachtener „O, Du fröhliche“, „Ihr Kinderlein kommet“ und „Schneeflöckchen, Weißröckchen“. Weitere Höhepunkte waren sicher Angelika Macks Kinderchor und die anschließenden „Young Voices“ sowie „Return to Music“. Weihnachtliches, mal modern, mal klassich, war auch hier zu hören. Zwischendurch standen immer wieder Wortbeiträge auf dem Programm: Weihnachtsgedichte geschrieben von Franziska Tim und Clara Hofmann.

Weitere starke Musikbeiträge steuerten das Klarinetten-Ensemble, geleitet von Sabrina Garlik, und das Klavierduo Tabea Willems und Benjamin Klein bei. Besinnlich wurde es mit dem „Abendsegen“ aus der Oper „Hänsel und Gretel“, mit dem das Streichorchester die Herzen der Zuhörer für sich einnehmen konnte. Zum Schluss sangen und musizierten alle Teilnehmer des vorweihnachtlichen Konzerts noch mal gemeinsam: „Tochter Zion, freue Dich!“, hieß es da.

Albachten hat seinem Ruf als musikalischster Stadtteil Münsters alle Ehre gemacht. Die St.-Ludgerus-Kirche war das ideale Ambiente dafür. „Wir sind alle begeistert“, meinte Musikschulleiter Lothar Esser. Im nächsten Jahr gibt es eine weitere Auflage, das steht schon fest.