Spaß zwischen Himmel und Erde

Himmel und Hölle hat die Plattdeutsche Spielgemeinschaft „Lach män lück“ in Bewegung gesetzt: „Nich Hiemel un nich Hölle“ heißt die Komödie, die am Samstag im „ Haus der Begegnung“ eine umjubelte Premiere feierte. Mit einem Getränk und Plätzchen, wahlweise in Form eines kleinen Engels oder Teufels, wurde das Publikum geradezu himmlisch auf das Stück eingestimmt.

Schon bald lernten die Zuschauer, dass es auch im Jenseits eine bürokratische Ordnung gibt: Im Nirgendwo zwischen Himmel und Hölle agieren die Generalbevollmächtigten Frau Düwel und Herr Engelen. Sie in schwarz-rotem Outfit mit glitzernden Stiefeln an einem schwarzen Stehpult mit züngelnden Flammen, er in weißer Hose und Tunika an einem weißen Pult mit goldweißen Flügeln. Ihre „Kundschaft“ bewerten sie an Laptops nach den im Leben gesammelten Plus- oder Minuspunkten und entscheiden dann über deren weiteren Verbleib in Himmel oder Hölle.

Der 28-jährige Markus Walther, forscher Autofahrer und Unfallopfer, ist ein schwieriger Fall, weil nicht eindeutig zu entscheiden ist: Flittkes oder Hörns? Dafür sieht das HHGB, das Himmlisch-Höllische Gesetzbuch, eine Probe vor: „Trügge up de Äerde“ – zurück auf die Erde und die Prüfung bestehen, 24 Stunden ohne Ausnahme aufrichtig zu sein. Aber nichts als die Wahrheit zusagen, kann zu erheblichen Komplikationen führen. Das muss der junge Mann erkennen, der doch gerade bei der Familie seiner Freundin Kathrin einen guten Eindruck machen wollte.

Dass Frau Düwel und Herr Engelen unbemerkt von der übrigen Gesellschaft ständig dabei sind, um ihn zu überwachen, macht die Sache nicht einfacher. Kathrin versteht ihn nicht mehr. Und als Grillwürstchen fehlen, die dem himmlischen Herrn Engelen schmecken, fällt auf ihn der Verdacht. „De leiwe Fründ“ von Kathrins Vater, der ein kleines erotisches Abenteuer verheimlichen möchte, will er auch nicht sein. Kurzum: die Angelegenheit wächst ihm über den Kopf. Frau Düwel und Herr Engelen müssen eingreifen, um ein durchaus unerwartetes Happy-End herbeizuführen.

Viel Beifall gab es für die Schauspieler und die überzeugende Spielleitung von Maria Wienecke, die das Stück ins münsterländische Platt übertragen hat. Die beiden neuen Spieler Leon Hegemann in der Hauptrolle des Markus Walther und Angelika Michel gaben ein überzeugendes Debüt. Ein kleines Extra im Nachspann war ein kurzer Film zur Entstehungsgeschichte. Dabei konnte das Publikum miterleben, welche Teamarbeit der Spielgemeinschaft bei Leseproben, beim Einüben der plattdeutschen Texte, beim Kulissenbau und bei den Kostüm-Anproben nötig war. Für viele Fans gehört das Plattdeutsche Theater zum Jahresbeginn in Albachten längst zur Tradition.