Der Verein Musik-Kultur Albachten lädt am 25. Januar wieder zum „Albachtener Kultur-Freitag“ ein. An diesem Tag sind ab 20 Uhr zwei extravagante Künstler mit ihrer Musik-WG auf der Bühne im „ Haus der Begegnung“ (Hohe Geist) zu Gast.

„ Miriam Köpke und Matthias Ortmann wohnen zusammen in einer Musik-WG. In dieser Wohngemeinschaft geht es hoch her: Die quirlige Sängerin und der allzu relaxte Pianist kriegen sich dabei immer wieder in die Haare“, heißt es in einer Mitteilung der Vereins Musik-Kultur.

Im neuen Programm „Drei Tritonüsse für Miriam“ sucht Miriam online nach ihrem Liebesglück, während Matthias versucht, sein Blockflötentrauma zu überwinden, wobei er sich immer wieder amourös verstrickt. Zudem tauchen Überraschungsgäste auf wie der Kumpel Cenk oder der Rentner Herr Kattenstroth.

„Der Auftritt ist gespickt mit humorigen Dialogen und künstlerisch hochwertig interpretierten bekannten Songs. Hierbei wird Miriam Köpke mit ihrer langjährigen Erfahrung als Musicaldarstellerin ihre hervorragende Gesangsstimme voll zur Geltung bringen“, heißt es in der Mitteilung des Vereins Musik-Kultur Albachten weiter. Als Songs tauchen in leicht veränderter Sprachfassung unter anderem der bekannte Abba-Song „Money, Money, Money“ oder auch der Musical-Hit „Totale Finsternis“ aus „Tanz der Vampire“ auf. Es wird eine „komödiantische Show für die ganze Familie“ versprochen. „Mitsingen ist dabei ausdrücklich erwünscht“, so die Veranstalter.