Reichlich los in der Pfarrbücherei

Das Team der Pfarrbücherei St. Ludgerus hat sich in diesem Jahr viele Aktionen vorgenommen: Los geht‘s bereits am Mittwoch (30. Januar) um 16 Uhr: Ab dann wird Vorlese-Opa Herbert regelmäßig an jedem letzten Mittwoch im Monat in die Bücherei kommen und dabei Mädchen und Jungen im Kindergarten- und Grundschulalter aus verschiedenen Büchern vorlesen.

Kinder, die Opa Herbert zuhören wollen, können einfach vorbeikommen. Eine Anmeldung ist für die Teilnahme an den unterhaltsamen Vorlesestunden nicht nötig. Weitere Termine sind der 27. Februar, der 27. März, der 29. Mai sowie der 26. Juni.

Auch die Termine für das beliebte Büchereicafé stehen bereits fest. Jeweils am ersten Mittwoch im Monat wird in der Bücherei von 16 bis 17.30 Uhr Kaffee und Kuchen angeboten. Der nächste Termin ist demnach der 6. Februar. Alle Interessierten, ob mit oder ohne Büchereiausweis, sind dazu willkommen.

Am 14. Februar laden die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Bücherei St. Ludgerus zu einer Abendveranstaltung ins Pfarrheim ein. Dabei soll es eine Rezitation mit Klaviermusik geben: Susanne Schellong, Constanze Klein und Matthias Krösmann lesen die Liebes- und Flüchtlingsgeschichte „Hermann und Dorothea“ von Johann Wolfgang von Goethe. In einer Pause will das Büchereiteam laut einer Mitteilung Weißwein und Häppchen kredenzen. Der Abend im Pfarrzentrum St. Ludgerus beginnt um 19.30 Uhr.

Am 13. März ist um 16 Uhr der Illustrator Alexander Steffensmeier zu Besuch in der Albachtener Bibliothek. Er wird aus seinen beliebten Lieselotte-Büchern vorlesen. Dazu sind Kinder ab vier Jahren willkommen. Bücher, die an diesem Tag zum Verkauf angeboten werden, können von Steffensmeier signiert werden.

Im April findet der erste Bücherflohmarkt des Jahres statt: Am 6. April öffnet das Büchereiteam das Pfarrheim von 15 bis 18.30 Uhr und am 7. April von 10 bis 13 Uhr. „In dieser Zeit kann wieder nach Herzenslust gestöbert, geklönt, geschlemmt und geschmökert werden“, verspricht das Büchereiteam. Die Bücher, die beim Flohmarkt angeboten werden, stammen aus dem Bestand der Bücherei und aus Bücherspenden. Gut erhaltene und aktuelle Medien können dafür zu den Öffnungszeiten in der Bücherei abgegeben werden.

Zu guter Letzt laden die Organisatoren noch zur Maibowle am 14. Mai ein. An diesem Abend werden in gemütlicher Atmosphäre die Neuanschaffungen der Bücherei vorgestellt.

Die Teilnahme an den Veranstaltungen der Bücherei St. Ludgerus ist kostenlos. Spenden, mit denen das Team unter anderem das Projekt Kinderhilfe Siebenbürgen unterstützen will, sind gerne gesehen.