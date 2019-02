Hohen Besuch gab es beim traditionellen Grünkohlessen der Albachtener Sozialdemokaten im „Haus der Begegnung“. Bundesumweltministerin Svenja Schulze gratulierte langjährigen Mitgliedern des SPD-Ortsvereins: Wolfgang Rathmann für 50 Jahre, Ulrike Czerny-Domnick für 45 Jahre, Erika Siekmann und Prof. Dr. Dirk Waschul (in Abwesenheit) für 35 Jahre) sowie Gabi Elbeshausen, Josef Budde und Dr. Rudolf Seidler (beiden in Abwesenheit) für 30 Jahre Mitgliedschaft.

Fotos aus jüngerer und älterer Zeit aus dem Albachtener SPD-Familienalbum und auch einzelne historische Bilder aus dem Geschichtsbuch wurden auf die Leinwand projiziert, als die Ministerin einen kurzen Überblick über Lage und Standpunkt der SPD gab. Die Vorsitzende Ulrike Czerny-Domnick freute sich über das „Lockmittel Grünkohl“.

Seit 38 Jahren ist es Tradition in Albachten, dieses deftige Wintergericht für die Genossen, aber auch für Vertreter von Vereinen und örtlichen Institutionen zu servieren. „Wir sind glücklich über so aktive Mitbürger in Albachten, sie sind ein Segen besonders auch für die Neubürger“, betonte Czerny-Domnick. Bereits zum 16. Mal war nach eigener Aussage Svenja Schulze dabei. „Ich liebe Traditionen und Rituale“, sagte die Bundesumweltministerin aus Münster. Sie ließ es sich in familiärer Atmosphäre schmecken.