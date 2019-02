Münster-Albachten -

Wer sich in Albachten und im Stadtbezirk West für Lokalpolitik interessiert, kommt an ihm wohl kaum vorbei: Die Rede ist von Manfred Rösmann, der sich seit Jahrzehnten für die münsterische SPD engagiert. Am 8. Februar feiert der Albachtener seinen 70. Geburtstag.