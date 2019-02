Bei diesem zwanglosen Beisammensein wurde das Jahresprogramm vorgestellt – eine bunte Mischung aus Unterhaltung und Information. Am 22. März um 18 Uhr steht die Jahreshauptversammlung in der Gaststätte Kortmann auf dem Programm. Dort wird auch am 11. April (18 Uhr) Christoph Strässer einen Vortrag über Inklusion halten.

Am 24. Mai ist eine Tagesfahrt zum Dümmer See geplant und am 15. Juni erstmalig eine Fahrradtour, über die noch informiert werden wird.

Eine Mitgliederversammlung mit Grillen soll am 5. Juli im Pfarrheim stattfinden. Am 26.September wird Prof. Michael Hammer vom St.-Josef-Stift Sendenhorst einen Vortrag über Rheuma halten.

Im Ludgerus-Pfarrheim Albachten ist die Mitgliederversammlung mit Kaffeetrinken für den 8. November geplant. Der Jahresabschluss bei Kortmann am 8. November sowie das Adventskaffee am 14. Dezember werden das Jahr beschließen.