Drei Tage lang waren 13 Frauen im Alter von 36 und 54 Jahren aus der Pfarrei St. Liudger im Herbst vergangenen Jahres im Rothaargebirge zu Wanderexerzitien unterwegs. Über 50 Kilometer wanderten die Teilnehmerinnen aus Roxel, Albachten, Mecklenbeck und der Aaseestadt durch die Natur und beschäftigten sich währenddessen mit ihrem Glauben. Dazu besteht laut einer Mitteilung der Pfarrei auch in diesem Jahr für interessierten Frauen wieder Gelegenheit: vom 3. bis 6. Oktober.

Diesmal können 18 Frauen aus der Pfarrei an der Fahrt teilnehmen. Die Anmeldung ist ab sofort möglich. Gewandert wird bei der Neuauflage in vier Etappen zwischen 16 und 20 Kilometern. Die Kosten für vier Tage liegen bei 240 Euro plus Anreise in Fahrgemeinschaften und Getränke. Es ist auch eine Eigenanreise ab dem 4. Oktober möglich. Wer selbst anreist, zahlt 170 Euro.

„Das Wochenende findet im Rothaargebirge statt, mit Wanderungen im Schweigen, mit spirituellen Impulsen und Weggemeinschaften. Es ist genügend Zeit für den Austausch untereinander eingeplant“, heißt es in einer Mitteilung der Pfarrei St. Liudger. Ins Leben gerufen und organisiert wurde das verlängerte Wochenende von den Pfarrei-Mitarbeiterinnen Magdalena Trifunovic und Sylvia van Schelve.

Die Teilnehmerinnen werden in einem Gästehaus in Einzelzimmern untergebracht sein. Für angemeldete Frauen findet am 20. September um 19 Uhr im Mecklenbecker Pfarrzentrum St. Anna ein Vortreffen statt. Anmeldungen sind per E-Mail (vanschelve@bistum-muenster.de oder trifunovic@bistum-muenster.de) möglich. Weitere Infos gibt es unter ✆ 27 60 005 12.