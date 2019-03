Politisches Kabarett steht am 22. März bei der nächsten Ausgabe des „Albachtener Kulturfreitags“ auf dem Programm. Diesmal steht im „ Haus der Begegnung “ Gregor Pallast auf der Bühne. Mitgebracht hat der 39-jährige Kabarettist sein aktuelles Programm „Verwählt 2.0?“, in dem er laut einer Mitteilung des gastgebenden Vereins Musik-Kultur Albachten (MKA) „mit chirurgischer Präzision“ politische und gesellschaftlicher Probleme unseres Heimatlandes seziert.

Was geht in diesem Land nur vor? „Die Bundesrepublik erscheint zunehmend als Kapitalgesellschaft, in der ein Politiker dann gut ist, wenn er trotz vieler Worte nichts sagt“, wird Gregor Pallast zitiert. Als waschechter politischer Kabarettist sei er ein Senkrechtstarter: „2015 gab er sein Debüt im Pantheon-Theater in Bonn. Ein Jahr später stand er auf den großen Bühnen des Bonner Kleinkunsttempels und im Senftöpfchen in Köln. 2016 war er Finalist des renommierten Prix Pantheon .“

Mit scharfem Blick und noch schärferem Verstand bezieht Gregor Pallast Position, analysiert und klärt auf. Er konfrontiert die Mächtigen mit ihren eigenen Worten und nimmt den Kampf gegen die Verdummung auf, damit sein Publikum am Ende des Abends einen neuen Blick auf die Welt gewonnen hat.