Kulturfreitag bereitet Sorgen

„Wir bewegen etwas!“, freute sich Manfred Rösmann, Vorsitzender des Vereins „Musik-Kultur Albachten“ (MKA), bei der Generalversammlung im „ Haus der Begegnung “. Es verändere sich etwas zum Positiven in Albachten, betonte er. Und: „Es war ein tolles Jahr 2018“. Für ihn selbst gab es dann auch eine gute Nachricht: Einstimmig bestätigten die Mitglieder Rösmann für zwei Jahre als Vorsitzenden.

Dennoch, es gibt auch Wermutstropfen. Den „Albachtener Kulturfreitag“ etwa. „Der Zuspruch nimmt ab“, verkündete Rösmann. Das Format sei zwar gut, aber die Zuschauerzahlen seien rückläufig: „Bei 800 im Jahr macht es keinen Spaß mehr.“ Der Vorsitzende spekulierte über die Ursachen: „Zieht Kabarett vielleicht nicht mehr so?“ Dieses Jahr wird es zeigen, denn mit veränderter Programmausrichtung geht es mit dem „Albachtener Kulturfreitag“ weiter.

Ganz anders haben sich die „Albachtener Gespräche“ entwickelt. Fachleute aus dem Stadtteil stellen dabei interessante Themen aus ihrem Berufsfeld vor. Die Resonanz ist enorm: Beim Vortrag „Die Urknallmaschine“ von Uni-Rektor Johannes Wessels hätten sogar nicht alle Zuschauer Platz finden können. „Bis in den Flur stand die Schlange.“

Weiter gehen die Aktivitäten des Vereins hinsichtlich der Stromkästen im Stadtteil, die künstlerisch gestaltet werden. 2018 sind 13 solcher Stromkästen bemalt worden. Die Motive waren vielfältig und reichten vom Wagyu-Rind bis zum historischen Abbild des Albachtener Bahnhofs von 1903. Die Aktion sei eine gute Möglichkeit für die Vereine, sich nachhaltig zu präsentieren, so Rösmann. Zehn weitere Malaufträge gibt es derzeit.

Hinsichtlich des Weihnachtsmarkts zog Rösmann eine positive Bilanz: „Es war eine tolle Atmosphäre.“ Zur weihnachtlichen Stimmung habe auch das Rahmenprogramm mit viel Musik der Albachtener Vereine und Kleinkünstler beigetragen.

Apropos Musik: Im vergangenen Jahr gab es erstmals das Projekt „Gitarrenunterricht für Erzieherinnen in Albachtener Kitas“. „Wir haben es angestoßen und finanziert“, so der Vorsitzende. Jeden Tag, so sein Wunsch, solle in den Kitas zukünftig die Gitarre herausgeholt und mit den Kindern gesungen werden.

Ferdinand Lenfers konnte einen positiven Kassenbericht vorlegen. „Die wirtschaftliche Situation des Vereins ist gesund“, konstatierte er. Wie zur Belohnung entlasteten die Mitglieder den Vorstand einstimmig. Lenfers war es auch, der Satzungsänderungen vorstellte. Demnach können Vereine, Organisationen, Körperschaften und Firmen zwar korporative Mitglieder werden, aber als solche kein passives Wahlrecht mehr haben. Weitere Änderung: Vorstandsmitglieder haften nur noch persönlich bei Schäden, wenn Vorsatz besteht. Eine Regelung, die auch für andere Vereine empfehlenswert sei, so Rösmann.

Bei den weiteren Wahlen wurden Lenfers als Kassierer und Theo Weber als Beisitzer einstimmig bestätigt.