Am Sonntag (31. März) findet im Albachtener Haus der Begegnung eine Matinee mit dem Pianisten Wilhelm Rodenberg statt.

Auf dem Programm stehen Wolfgang Amadeus Mozarts Sonate in B-Dur KV 333 und das Impromptu As-Dur op. 29 von Frederic Chopin, heißt es in einer Pressemitteilung. Nach der Pause erklingt dann die Sonate in B-Dur D 960 von Franz Schubert.

Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt zwölf Euro.

Schüler der Musikschule Albachten unter 18 Jahren haben freien Eintritt.