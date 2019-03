Benno Fritzen , der ehemalige Chef der münsterischen Feuerwehr , wird am Donnerstag (4. April) zu Gast beim Verein Musik-Kultur Albachten sein. Ab 20 Uhr spricht er im Concordia-Sportheim über das Thema „Katastrophenschutz in Deutschland“.

Am Beispiel der Situation in der Stadt Münster erläutere Fritzen „die Struktur der Gefahrenabwehr bei Kata­strophen und Krisenlagen, die über lokale Grenzen hinausgehen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Der Vortrag findet im Rahmen der Albachtener Gespräche statt.

Fritzen trat bereits als Schüler der Freiwilligen Feuerwehr bei. Nach dem Studium zum Diplom-Ingenieur für Sicherheitstechnik und Brandschutz an der Universität Wuppertal war er zunächst Technikchef bei der Berufsfeuerwehr in Köln. 1994 wurde er dann zum Leiter der Feuerwehr Münster berufen. In dieser Funktion war er bis 2017 verantwortlich für die Berufs- und Freiwillige Feuerwehr sowie für die Organisation des Katastrophenschutzes in Münster. Aufgrund seines langjährigen Engagements im Katastrophenschutz auf Landes- und Bundesebene wurde er als erster Feuerwehrmann Träger des Brand- und Katastrophenschutz-Verdienst-Ehrenzeichens in Gold. Heute vertritt Benno Fritzen Deutschland auf internationaler Ebene bei Normungsprojekten im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes. Der Eintritt zu den Albachtener Gesprächen ist kostenlos.