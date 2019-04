Über 20 Teilnehmer treffen sich immer montags von 19 bis 20 Uhr zum Nordic Walking an der Dreifachhalle in Albachten. Concordia Albachten bietet diesen Kursus bis zum Herbst als offenes Lauftraining mit Strecken von bis zu sieben Kilometern Länge an. Weitere Infos bei Andreas Rölver, ✆ 0 25 36 / 95 39, und im Netz unter www.concordia-albachten.de.