Am Montag (29. April) war passend zum Fahrplanwechsel Premiere: Ab sofort verkehrt die neue Kleinbuslinie 20 der Stadtwerke zwischen Albachten, Roxel und Mecklenbeck. Im Stundentakt fährt sie – wie berichtet – werktags die Bahnhöfe in den drei West-Stadtteilen an. Beginn ist morgens um 5.45 Uhr am Albachtener Schienenhaltepunkt, wo abends um 20.38 Uhr die letzte Fahrt auch wieder endet.

Auf den Weg von Albachten zum Mecklenbecker Bahnhof fährt der Kleinbus über den Oberort zum Roxeler Bahnhof. Weiter geht es dann über die Liese-Meitner-Straße, die Dorffeldstraße und Roxel-Mitte zur Roxeler Straße und über den Dingbängerweg nach Mecklenbeck zur Weseler Straße. Weitere Stationen auf dem Rückweg über Roxel nach Albachten sind dann der Meckmannweg und der Christoph-Bernhard-Graben.

Der Andrang von Fahrgästen hielt sich am ersten Tag noch in Grenzen: Während der ersten vier Vormittagsfahren nutzten nach Auskunft des Fahrers etwa 45 Personen das neue Kleinbusangebot. Bei der Auftaktfahrt um 5.45 Uhr in Albachten seien es sechs Gäste gewesen, die zur Arbeit nach Roxel gefahren seien. Später ab Mecklenbeck seien auch Schüler hinzugekommen, die zur Roxeler Sekundarschule mussten.

Im Zusammenhang mit der Einrichtung der neuen Kleinbuslinie 20 hat es zum Fahrplanwechsel bei der Linie 10 (Handorf – Mecklenbeck) eine Veränderung gegeben: Sie fährt Roxel tagsüber nicht mehr von Mecklenbeck (Stationen dort sind der Meckmannweg und der Waldweg) aus an. Das ist nur noch im Schülerverkehr der Fall. Wie die WN miterlebten, war dies einigen Fahrgästen in Mecklenbeck am ersten der Tag der Fahrplanänderung noch unbekannt.