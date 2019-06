Rund drei Wochen sind es jetzt noch bis zum Fußball-Juxturnier 2019 des SV Concordia Albachten. Der Verein veranstaltet auch in diesem Jahr wieder das schon traditionelle Turnier, das sich an alle nicht-fußballspielenden Vereine, Gruppen und Clubs aus Albachten richtet. „Der Spaß steht bei diesem Turnier eindeutig im Vordergrund“, heißt es in einer Mitteilung des SV Concordia.

Das Juxturnier findet diesmal am 29. Juni (Samstag) ab 12 Uhr auf der Vereinssportanlage an der Hohen Geist statt. Gespielt wird auf Kleinfeld, dabei sind jeweils fünf Spieler sowie ein Torwart auf dem Platz. Jedes Match dauert zehn Minuten.

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, um wieder ein geselliges und spannendes Turnier aufbieten zu können. Die in den vergangenen Jahren begonnene Einteilung der Teams in zwei Klassen soll auch diesmal wieder stattfinden. Es soll in den Klassen („Ü 40“ und „Offene Klasse“) gespielt werden. Auf der Vereins-Homepage im Internet www.concordia-albachten.de werden deshalb unter „Juxturnier 2019“ zwei verschiedene Anmeldeformulare angeboten.

Die Formulare können heruntergeladen und per E-Mail (vorstand@concordia-albachten.de) an den Verein geschickt oder auch per Brief in den Briefkasten an der Sportanlage (Hohe Geist 7) gesteckt werden. Anmeldeschluss ist am 22. Juni.