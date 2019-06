Lange Zeit stand das Wegekreuz im dichten Unterholz, bis es von Clemens Eßmann an die Kreuzung Niederort / Alte Viehstraße holte. Seitdem wird es von der Nachbarschaft gepflegt, die zudem die Grünanlagen in Schuss hält. Der MGV 68 Albachten hat dort zudem zwei seiner insgesamt 20 Ruhebänke aufgestellt. Nun unterstützten die Sänger die Nachbarschaft auch mit einer Finanzspritze bei der Pflege der Grünanlagen.

„Es ist einfach ein schöner Platz, der auch gut angenommen wird“, sind sich Nachbarn und Sänger einig. Eßmann erinnert sich auch an die Vergangenheit des alten Kreuzes, auf dem eine Tafel das Jahr 1939 ins Spiel bringt. „Damals hat der Vater von Heribert Büscher, dem auch der Grund gehört, das Kreuz aufgestellt.“ Seine Söhne hätten in den Krieg ziehen müssen, und es sei eine Mahnung und Hoffnung gewesen. „2002 hatten wir dann Silberhochzeit und haben das Kreuz sozusagen wiederentdeckt“, berichtete Eßmann. Es sei im Unterholz gewesen, ganz von Grünspan bedeckt und fast in Vergessenheit geraten.

Schnell wurde die Idee geboren, einen neuen Standort zu finden. Kurzerhand wurden sogar Straßenschilder umgesetzt, um einen kleinen Platz zu schaffen. „Um die Arbeit der Nachbarschaft ein bisschen zu unterstützen, haben wir eine kleine Spende vorbereitet“, erklärte der erste Vorsitzende der Sänger, Jürgen Holstiege. Gerade durch den heißen Sommer des vergangenen Jahres sei einiges kaputt gegangen, das neu angeschafft wurde. „In diesem Jahr wurde beispielsweise schon ein neuer kleiner Zaun gezogen, damit das Erdreich nicht abrutschen kann.“

Doch etwas ärgert die engagierten Nachbarn: Immer wieder finden sich Reifenspuren vor dem Kreuz. „Da kommen wir mit dem Nachsähen gar nicht gegen an“, hieß es aus der Nachbarschaft. Vor Kurzem habe man sogar Driftspuren gefunden. „Das muss doch nicht sein.“