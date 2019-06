UN-Nachhaltigkeitsziele als Basis

Es geht voran: Die neu aus der Taufe gehobene Umweltinitiative „Natürlich Albachten“ bereitet sich bereits auf künftige Aktivitäten im Heimatstadtteil vor. 90 Albachtener wollen bislang mit von der Partie sein. Etliche davon fanden sich zum zweiten Treffen des Initiativkreises im Pfarrzentrum St. Ludgerus ein, um über praktizierten und nachhaltigen Natur- und Umweltschutz in Albachten zu sprechen. Zudem soll in einigen Tagen die Homepage natuerlich-albachten.de online gehen.

Die Idee, im münsterischen Stadtteil einen Umweltinitiative zu gründen, ging – wie berichtet – von Dr. Ruth Epping und Elmar Stevens aus. Letztgenannter war es auch, der zum Beginn des jüngsten Treffens den Teilnehmern die wesentlichen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN) bis zum Jahr 2030 vorstellte. Denn diese sollen für die Arbeit der Umweltinitiative eine Basis darstellen.

Aufbauend auf dem ersten Treffen, das Mitte Mai stattfand, will sich der Initiativkreis zunächst mit sieben Themenkreisen befassen: Tauschen/Teilen, Landwirtschaft/Ernährung, Kirche/Schöpfung, DIY/Recycling, Verkehr/Energie, Natur/Artenschutz, Kommunikation/Information. „Zusätzlich wird es eine Kids-Gruppe geben, hier läuft bereits der Namens- und Logowettbewerb“, heißt es in einer Mitteilung der Organisatoren. Für alle acht Gruppen wurden bereits „Paten“ gefunden. Sie sollen als Ansprechpartner fungieren sowie Ideen und Projekte koordinieren und mit den Ideengebern absprechen.

Interessierte Albachtener Umwelt- und Naturfreunde ruft die Initiative auf, weitere Projekte und Ideen einzubringen und diese mit Gleichgesinnten durchzuführen. Noch vor den Sommerferien, am 8. Juli (Montag), will sich die DIY-Gruppe (Do it yourself) treffen und sich ab 19 Uhr im Pfarrzentrum St. Ludgerus dem Thema „Sauber in die Ferien – die plastikfreie Kulturtasche“ widmen. Die Kids-Gruppe wiederum, die ihre Arbeit schon aufgenommen hat, kommt am 26. Juni (Mittwoch)um 17 Uhr ebenfalls im Pfarrzentrum zusammen, um sich einen Namen zu geben.

Auf der schon bald im Internet zugänglichen Homepage der Umweltinitiative sollen Informationen abgerufen und Anmeldungen für Projekte werden können. Außerdem werde die Vernetzung über viele Ebenen damit deutlich vereinfacht, heißt es.