Wer die metallene Eingangstür zum Grundstück des Hauses Blomenkamp 11 sucht, muss schon genau hinsehen: Sie ist weitgehend zugewachsen. Und es sieht nicht danach aus, dass jemand in jüngster Zeit die Pforte, vor der sich Laub häuft und ein Blumenkübel mit abgestorbenen Pflanzen sein tristes Dasein fristet, durchschritten haben könnte. Mehrere Nachbarn hat dies bereits auf den Plan gerufen. Sie regen sich darüber auf, dass das Grundstück nicht mehr gepflegt wird und der dazugehörige seit Jahren leerstehende Einfamilien-Bungalow regelrecht verkommt.

„Ich verstehe das nicht. Das ist bald schon unverantwortlich“, macht Anwohner Dieter Bach seinem Ärger über den Leerstand am Blomenkamp Luft. Bereits im Mai 2013 hatte unsere Zeitung über das Haus berichtet, das sich auf einem Erbpachtgrundstück befindet. Einige Zeit später gab es einen Besitzerwechsel und im Jahr 2014 bei der Stadt einen Antrag auf Nutzungsänderung, die offenbar aber nicht durchgeführt oder nicht beendet wurde, denn seitdem soll das Bungalow weiter verwahrlosen.

Seit dem Bericht vor sechs Jahren habe sich nicht viel verändert. „Das Haus verfällt immer mehr. Es ist jetzt schon in einem unbewohnbaren Zustand“, hat Dieter Bach festgestellt. Münster brauche Wohnraum, deshalb könne es nicht sein, dass Grundstück und Immobilie schlichtweg ungenutzt blieben. Nach eigenen Angaben hat der Albachtener sich bereits an das Amt für Wohnungswesen und die münsterischen Grünen gewandt.

Im Schreiben an die Geschäftsstelle von Bündnis 90 / Die Grünen schildert Bach den Zustand des Hauses, das von Außenstehenden nicht frei eingesehen werden kann: „Dachlatten-Verkleidungen sind abgerissen, verschwunden. Folien eingerissen. Alles bricht ein. Nachbarn fragen sich, was da los ist. So langsam habe ich den Eindruck, man lässt es absichtlich verkommen. Aber warum?“ Das alles sei sehr traurig, denn der Bungalow, der an die 40 Jahre alt sein soll, sei einstmals „eine Perle der Erholung“ gewesen.

Er hoffe, dass in Zeiten knappen Wohnraums endlich etwas mit der Immobilie am Blomenkamp 11 geschehe, unterstreicht Bach: „Da müssen wieder Leute rein.“ Von Seiten der Grünen sei ihm jetzt signalisiert worden, dass man sich der Sache annehmen wolle.

Mit seinem Unmut über den aus seiner Sicht unverständlichen Leerstand steht der Albachtener nicht allein. Nach Informationen unserer Zeitung gibt es mehrere Anwohner, die sich über das zunehmend verwahrlosende und leerstehende Anwesen aufregen. Es sollen auch schon Anwälte eingeschaltet worden sein, heißt es. Auch der Reinigungspflicht der öffentlichen Flächen vor dem Grundstück sei nicht nachgegangen worden.

Besitzer der Immobilie Blomenkamp 11 ist eine in Albachten wohnhafte Juristin, die zum Thema keine Stellungnahme abgeben will. „Ich werde dazu nichts sagen“, so die Rechtsanwältin auf telefonische Anfrage unserer Zeitung.

Unterstützung von Seiten der Stadt können Dieter Bach und andere verärgerte Nachbarn aktuell aber nicht erwarten. Bei dem Bungalow und dem Grundstück handele es sich um Privatbesitz. Solange öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht gefährdet seien, könne die Stadt dem Eigentümer keinerlei Vorschriften machen, sagt Günter Heithoff vom städtischen Bauordnungsamt. Nur wenn eine Gefährdung von Grundstück oder Immobilie ausgehe, könne die Stadt eingreifen. Das könne beispielsweise der Fall sein, wenn starke Verschmutzungen aufträten, Gebäudeteile herabfielen, Krankheiten verursacht würden oder massive Ungezieferbelästigungen aufträten. Vor einen solchen Hintergrund könne es durchaus Sinn machen, die Politik einzuschalten.