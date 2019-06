Hoch auf den gelben Wagen – dazu hatte die Kameradschaft St. Michael eingeladen. Allerdings war der Wagen nicht gelb, sondern grau. Und es war natürlich auch kein Postwagen, den Pferde zogen, sondern ein grauer Planwagen, der von einem betagten und ehrwürdigen Trecker bewegt wurde: Jedes Jahr lädt die Kameradschaft zu ihrem traditionellen Sommerausflug ein, zu dem auch immer Teilnehmer mit Fahrrädern eingeladen sind.

Josef Häming begrüßte an Stelle des erkrankten Sven Gotthal die Runde, die – wie er feststellte – im Laufe der Jahre leider kleiner würde. Bei strahlendem Sonnenschein starteten diesmal rund 25 Ausflügler am Hof Wiedau zunächst in Richtung Stift Tilbeck und dann zum Longinusturm, der auch bestiegen werden konnte.

Nach dem dortigen Mittagsimbiss folgte ein steiler Abstieg ins Stevertal nach Nottuln. Dort wurde die Gruppe von einer Führerin ortskundig über den Stiftsplatz und in die Martinikirche geleitet. Alle zwei Jahre, so sieht es die Satzung der Kameradschaft vor, wird auch eine Kriegsgräberstätte besucht. Diesmal war es der Friedhof in Nottuln, auf dem sich 22 Gräber mit Opfern des Zweiten Weltkriegs befinden.

Über Schapdetten und das Laerbrocker Kreuz kehrten die Kameraden bei bester Stimmung zu einem geselligen Abschluss auf den Hof Wiedau zurück.