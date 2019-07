Zweite Grundschule für Albachten

Albachten wächst, und der Stadtteil braucht eine neue Grundschule. In dieser Hinsicht sind sich die Mitglieder der Bezirksvertretung Münster-West einig. Hinter der Dreifachhalle im Baugebiet „Albachten-Ost“ soll ein moderner Gebäudekomplex entstehen, der einen zweizügigen Schulbetrieb gewährleistet, aber bei Bedarf auch für eine Dreizügigkeit geeignet ist. Das Besondere: Es handelt sich um die „Kopie“ einer anderen Grundschule.

Es gab einen Architektenwettbewerb, der sowohl den Neubau der Grundschule in Albachten als auch den in Sprakel zum Gegenstand hatte. Baugleich sollen die zwei Projekte sein. Im Juli vergangenen Jahres hatte der Rat der Stadt Münster die Verwaltung beauftragt, einen solchen Wettbewerb auszuschreiben. Im Anschluss wird es zu einer Beauftragung eines Architektenbüros mit dem Projekt kommen. Fast selbstverständlich: Die besten Chancen hätte der Erstplatzierte, erläuterte Hanne Silies , die Projektleiterin im Amt für Immobilienmanagement in der jüngsten Sitzung in der Bezirksvertretung West.

Sie, aber auch Bezirksbürgermeister Stephan Brinktrine waren in der Jury des Preisgerichts vertreten, das im Februar dieses Jahres tagte. 88 Bewerbungen zur Teilnahme waren eingetroffen. Neun wurden daraus ausgelost, zudem gab es von der Stadt Münster sechs vorab gesetzte Büros. Die Entwürfe sollen sowohl in Sprakel als auch in Albachten umgesetzt werden. „Wir haben uns Mühe gegeben, beiden Stadtteilen gerecht zu werden“, meinte Brinktrine.

Die Grundschule in Albachten wird nicht billig, insgesamt stehen rund 8,77 Millionen Euro zur Verfügung. Durch die gemeinsame Ausschreibung aber, so Silies, habe es in der Planungsphase Einsparungen gegeben: Von 200 000 Euro weniger Kosten war auf Anfrage der CDU-Fraktion die Rede.

Gewonnen hat schließlich das Büro „Reinders Architekten“ aus Osnabrück. Dessen Entwurf sieht ein dreiteiliges Gebäudeensemble vor, das sowohl zwei- als auch eingeschossige Einheiten beinhaltet. Das Ganze ist ein Ziegelbau in massiver Bauweise. Auffallend ist ein vielseitig nutzbares Forum im Eingangsbereich. Zudem gibt es eine Mensa und einen Mehrzweckraum, „die sich sinnvoll und wie gewünscht zuschalten“ ließen, wie es vom Preisgericht heißt. „Ein schöner Umlauf, um einen Innenhof gelegen, bietet immer wieder gute Abfolgen von Öffnungen, Erweiterungen und ist weit mehr als nur Erschließung“, so die Jury in ihrer Beurteilung weiter. Die Unterrichtsräume würden ein „Maximum an Differenzierungsmöglichkeiten“ bieten. In Albachten ist zudem noch eine einfache Sporthalle vorgesehen.

Der Entwurf sei „sehr gelungen“, so die Verwaltungsfrau, moderne pädagogische Lernziele könnten mit ihm verwirklicht werden. Die Bezirksvertreter fackelten nicht lange. Einstimmig beschlossen sie die Vorlage. Wie geht es weiter? Der Entwurf des Architektenbüros wird nun von der Verwaltung „weiterentwickelt“. Involviert sind neben dem Amt für Immobilienmanagement das Schulamt und das Sportamt. Dann kommt es zu einer neuen Vorlage, die die politischen Gremien passieren muss.