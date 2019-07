Jeder Mensch hat eine Krankenversicherung. Jeder, der krank ist, wird behandelt. Das scheint selbstverständlich zu sein, doch genau das ist es nicht. Das weiß Dr. Gabrielle von Schierstaedt, die im Malteser-Zentrum Menschen ohne Krankenversicherung behandelt. Davon berichtete sie jetzt der evangelischen Frauenhilfe im Albachtener Matthias-Claudius-Haus.

„Vom Schnupfen bis zur Krebserkrankung“ reichten die Krankheitsbilder, so die Ärztin. Das Malteser-Zentrum sei mitunter die einzige Hoffnung für Patienten, die anderswo abgewiesen würden. Jeden Dienstag zwischen 10 und 14 Uhr gibt es am Daimlerweg 33 eine Sprechstunde für solche Menschen. Etwa 300 Ratsuchende kommen pro Jahr.

Auch in Deutschland könne das Netz der sozialen Sicherung Löcher haben. Wenn Selbstständige etwa nicht mehr die Beiträge für ihre privaten Krankenversicherungen bezahlen könnten, dann stünden sie mitunter ohne regulären Krankenversicherungsschutz da, nannte von Schierstaedt ein Beispiel. Zudem gebe es Migranten aus osteuropäischen Ländern, in denen sie keinen wirksamen Krankenversicherungsschutz hätten, und die nun nach Deutschland kämen. Auch sie können sich in der Malteser-Sprechstunde melden.

Zwar gibt es hierzulande seit einigen Jahren eine allgemeine Krankenversicherungspflicht und für bisher Unversicherte einen „Basistarif“ in der Gesetzlichen Krankenversicherung, doch viele Kosten seien damit nicht gedeckt, hieß es. Somit macht der Umgang mit Behörden und Kostenträgern ein Großteil der Arbeit aus, was insbesondere auch bei kostenintensiven Tumorerkrankungen von Bedeutung ist. Dafür arbeiten die Malteser mit der Clearingstelle der Caritas zusammen.

Christine Lehmkuhl von der evangelischen Frauenhilfe freute sich, eine Spende in Höhe von 150 Euro überreichen zu können, mit der die Arbeit des Malteser-Zentrums unterstützt wird. Und die ist nach wie vor von großer Bedeutung: „Solange die Menschen kommen, ist sie ganz wichtig“, betonte Gabrielle von Schierstaedt.