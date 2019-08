Der Hortensienpark in Lengerich war das Ziel des jüngsten Ausflugs der Albachtener Landfrauen. „Diese Anlage ist die einzige dieser Art in Deutschland und ist auf einem alten Friedhof angelegt worden“, heißt es in einer Mitteilung der Landfrauen. Der Friedhof sei noch bis Ende der 1970er-Jahre genutzt worden.

Von dort führte ein kurzer Weg bergauf die Albachtenerinnen zur Teutoschleife „Canyon-Blick“. Der Canyon entstand nach der Einstellung des Kalksandsteinabbaus der Firma Dyckerhoff 1977. „Smaragdgrün schimmert das Wasser der Lagune und wirkt einfach wunderschön“, heißt es in der Mitteilung weiter. Nach einer Kaffeepause in Lengerich besuchten die Landfrauen noch den Gutshof Erpenbeck. Er ist seit über 700 Jahren in Familien-Besitz.