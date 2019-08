Er hat schon eine lange Tradition, der Bürgerfrühschoppen des Spielmannszugs „Gut Schlag“. Bereits vor 40 Jahren wurde er ins Leben gerufen, und er erfreut sich bis heute großer Beliebtheit. Aber das runde Jubiläum ist Grund genug für die Musiker, einmal zurückzublicken. Und am Wochenende (24. / 25. August) wird kräftig gefeiert unter dem Motto „Musik wie vor 40 Jahren“. Obendrein soll im Oktober noch das 90-jährige Bestehen des Albachtener Ensembles gefeiert werden.

„Früher war am Sonntagvormittag das Festzelt beim Schützenfest einfach leer“, erinnerte sich Werner Winkelhaus , der schon seit 50 Jahren im Spielmannszug aktiv ist und 25 Jahre Schriftführer war. Damals habe der Spielmannszug sein 50. Jubiläum gehabt, und man habe etwas Besonderes veranstalten wollen. „Also wurde zum Festkommers eingeladen.“ Der Kommers sei so gut angekommen, dass man sich dazu entschieden habe, ihn jedes Jahr zu veranstalten. So ist es bis heute geblieben, auch wenn die Musiker den Frühschoppen nicht jedes Jahr ausrichten. „Wir sind alle fünf Jahre dran“, so der Vorsitzende Daniel Rottmann.

Der Startschuss zum Frühschoppen ist den Musikern aber aus anderen Gründen noch in bester Erinnerung: „Damals haben wir von den Vereinen unsere erste Lyra geschenkt bekommen“, so Winkelhaus. Das sei allerdings an eine besondere Vorgabe geknüpft gewesen: „Wir brauchten jemanden, der das Instrument schon spielen konnte.“ Also habe damals Lothar Winkelhaus heimlich geprobt. „Außerdem sind damals gleich 17 Jugendliche zu uns gekommen.“ Darunter seien auch eine Menge Mädchen gewesen. „Das gab es bis zu diesem Zeitpunkt nicht – und nach dem 50. Jubiläum kamen die Mädels dazu.“

Die Musiker werden am Sonntag (25. August) ab 11 Uhr im Rahmen des Albachtener Schützenfests den Bürgerfrühschoppen im Festzelt gestalten. Unterstützt werden sie von der Bläservereinigung Albachten und dem Spielmannszug Amelsbüren. Gleichzeitig beginnt der Vorverkauf im Festzelt fürs Oktoberfest des Spielmannszugs. Das findet am 19. Oktober (Samstag) im Rahmen eines Jubiläumswochenendes statt. Weitere Termine zum Kartenvorverkauf sind der 2. September im „Haus der Begegnung“ sowie der 9. September, ebenfalls dort.