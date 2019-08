Ballermann-Atmosphäre im Festzelt der Hubertus-Schützen: Trefflich eingestimmt von Stimmungskrachern wie „Cordula Grün“ und „Reiß die Hütte ab“ war es am späten Freitagabend für das überwiegend jüngere Publikum so weit – gegen 23.15 Uhr stürmte „Marry“ bei der Albachtener Mallorca-Sause auf die Bühne. Immer wieder gingen die Hände zum Himmel, denn die Party-Sängerin brannte mit ihren Songs ein Feuerwerk der guten Laune ab.

Bei den Albachtener Schützen ist die Mallorca-Sause zum Start in die Schützenfesttage längst Tradition: Ob Mickie Krause oder Peter Wackel – etliche Ballermann-Stars haben in den vergangenen Jahren im Festzelt schon für ausgelassene Stimmung gesorgt. Diesmal war die Rheinländerin „Marry“ an der Reihe.

Mit Hits à la „Vorglühn, Nachglühn“ und „The Floor is Lava“ hatte das singende Energiebündel im schwarzen Hotpants-Outfit das weitgehend textsichere Publikum von Anfang an auf seiner Seite: Ganz in Ballermann-Manier wurde lautstark mitgegrölt, gehüpft und geschwoft. Eine knappe Stunde inklusive Zugabe ließ die sangesfreudige „Marry“ das Festzelt kochen. Die Fans kamen auf ihre Kosten.

Am Sonntag ging es für die Party-Sängerin dann mit einem TV-Auftritt weiter. Im Rahmen der Schlager-Party des ZDF-Fernsehgartens auf dem Mainzer Lerchenberg gab sich „Marry“ unter anderem mit Guildo Horn und Stefanie Hertel die Ehre.