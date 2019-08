Neue Pavillons für Schulen und Kitas haben laut einer Mitteilung der Stadt Münster in diesem Jahr bereits an mehreren Standorten für räumliche Entspannung gesorgt. Dies war unter anderem an den Grundschulen Sprakel und Loevelingloh der Fall. „Bei zwei Schulen sind die ausführenden Firmen derzeit leider in Zeitverzug, so dass die Pavillons nach den Sommerferien nicht direkt zur Verfügung stehen“, bedauert Matthias Peck , Beigeordneter für Immobilien und Nachhaltigkeit.

Betroffen sind die Ludgerusschule in Albachten und die Astrid-Lindgren-Grundschule in Gelmer. Die Offene Ganztagsschule an der Ludgerusschule sollte mit Beginn des neuen Schuljahres zusätzliche Räume in den Pavillons auf dem Schulhof bekommen. Die Pavillons sind zwar weitgehend fertiggestellt, aber es stehen noch Arbeiten bei den Gas- und Wasserinstallationen sowie im Elektrobereich aus. Außerdem muss der Höhenunterschied zu den Fundamenten nachträglich ausgeglichen werden.

„Trotz mehrmaliger Anmahnung hat die ausführende Firma die Restarbeiten noch nicht ausgeführt“, berichtet Peck. Die Folge: Aus Sicherheitsgründen können die Pavillons zum Schulstart nicht in Betrieb genommen werden. „Bis zur bauordnungsrechtlichen Abnahme bleibt es also beim Schulbetrieb in den bestehenden Räumlichkeiten“, heißt es in der städtischen Mitteilung.

An der Astrid-Lindgren-Grundschule in Gelmer hatte die ausführende Firma für die Aufstockung der Klassenraumcontainer zunächst eine falsche Treppenanlage geliefert. Dies sorgte für Verzögerungen. Das Unternehmen hat nach Angaben der Stadt zugesichert, dass die neue Treppe noch in dieser Woche eingebaut wird. Nach der Abnahme durch das Bauordnungsamt können die Pavillons in Gelmer voraussichtlich Anfang September für den Schulbetrieb genutzt werden.