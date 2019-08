Die evangelische Kirchengemeinde Roxel, Albachten, Bösensell nutzt das erste Wochenende nach den Schulsommerferien für eine besondere Festivität: Am Sonntag (1. September) wird in Albachten ein Gemeindefest gefeiert, das ganz im Zeichen des Jubiläums „40 Jahre Matthias-Claudius-Haus“ steht. Das derzeit einzige Gotteshaus der Gemeinde wurde vor mittlerweile vier Jahrzehnten – am 25. März 1979 – feierlich eingeweiht.

Jung und Alt sind am Sonntag von 11 bis 14.50 Uhr zu dem Gemeindefest eingeladen. Begonnen wird mit einem Gottesdienst. Er soll bei geeignetem Wetter unter freiem Himmel auf der Öku-Wiese stattfinden und unter der Überschrift „Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen“ stehen. Pfarrer Johannes Krause-Isermann wird ihn leiten. Mitgestaltet wird der feierliche Gottesdienst vom evangelischen Kirchenchor.

Im Anschluss gibt es ein buntes Festtreiben im und am Matthias-Claudius-Haus: Gruppen der Gemeinde stellen sich vor, der Claudius-Kindergarten bietet ein Kinderprogramm an. Es wird gegrillt, und es gibt eine Ausstellung „40 Jahre Matthias-Claudius-Haus“, und um 13 Uhr soll der Pantomime Peter Paul auftreten.

Für die Fahrt nach Albachten steht am Sonntag ein Taxibus bereit: in Roxel um 10.45 Uhr am K & K-Markt (Schulte-Hermann-Straße) und in Bösensell um 10.40 Uhr an der Roxeler Straße 7. Rückfahrt in beide Ort soll gegen 14.45 Uhr sein.