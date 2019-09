Erhard Gerwing ist 80 Jahre alt und konnte nun eine eindrucksvolle Premiere feiern: Zum ersten Mal stellte er seine Gemälde aus. Eine Vernissage des Albachteners fand in seinen eigenen vier Wänden statt und war außerordentlich gut besucht. Die Gäste kamen angesichts der vielen Kunstwerke aus dem Staunen nicht mehr heraus.

„Er möchte nicht so sehr im Vordergrund stehen“, meinte Sohn Thomas Gerwing. Vielleicht musste deshalb der Vater ein wenig gedrängt werden, damit er seine Bilder auch öffentlich zeigt. Es war wie eine kleine Weltreise, die dem Betrachter so ermöglicht wurde. Paris, Nizza, Venedig: Malerische Wege, Alleen und Marktplätze beeindruckten Erhard Gerwin . Auf seinen Reisen fertigte er zunächst Fotografien an, zu Hause hat er sie dann malerisch umgesetzt.

Sein Stil ist eindeutig: „Ich male nur Aquarelle.“ Neben Motiven aus fernen Ländern gibt es auch Szenen aus Münster und Albachten. Stillleben vermitteln zudem Ruhe und mahnen zur Geduld. Land und Stadt, Mensch und Natur finden in Gerwings Kunstwerken zuein­ander.

Leidenschaft

Seit seiner Kindheit male sein Vater, sagte Thomas Gerwin. Über die Jahrzehnte blieb der frühere Lehrer für Latein, Sport und Deutsch seiner Leidenschaft treu. Immer wieder faszinierten seine Kunstwerke andere im privaten Kreis. Immer wieder wurde er auch freundlich ermuntert, doch einmal auszustellen. Es hat sich offenbar gelohnt: Die Resonanz auf die Vernissage am Sonntag war enorm. Wer die Möglichkeit verpasst hat, sich die Bilder anzuschauen, hat eine weitere Chance. Thomas Gerwing vereinbart Termine zur Besichtigung der Ausstellung unter ✆ 01 71/ 564 21 33.