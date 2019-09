Nicht nur für Ferkel Hanno dürfte es ein spannender Tag werden: Das Schweinchen soll am Sonntag (8. September) im Rahmen der Auktion von Wagyu-Rindern auf dem Albachtener Hof Holtmann , Ventrup 60, (wir berichteten) bei einer Wohltätigkeitsaktion ebenfalls versteigert werden. Der Erlös aus der Ferkel-Auktion geht an den Familienverband Eggemann. „Unsere gemeinnützige Gesellschaft der stationären Kinder- und Jugendhilfe möchte damit die tiergestützte Pädagogik fördern“, so Michaela Eggemann (r.) in einer Pressemitteilung. Mit ihr, Hanno und einem Huhn sind Reinhard Holtmann (l.) und Ehemann Markus Eggemann im Bild. Die Rinder-Versteigerung beginnt um 13 Uhr.