Manchmal hat man das Glück, einen Top-Ten-Hit zu hören, noch ehe er in die Charts einsteigt. Am Freitag könnte so ein Moment gewesen sein, als die Albachtener den Song „Alte weiße Männer“ des ungewöhnlichen und nach Eigenauskunft „real-fiktiven“ Liebespaares vernahmen, welches sich selbst den Namen „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“ gegeben hat. Aus Hannover kam das Comedy-Duo angereist und sorgte im „ Haus der Begegnung “ für viele Lacher und für Nachdenklichkeit.

„Bringt man Politik und Wirtschaft auf einen Nenner: alte, weiße Männer“, sangen Wiebke Eymess und Friedolin Müller und sparten dabei Angela Merkel nicht aus: Auch sie sei so ein „alter, weißer Mann“. Es folgten Themen wie Klimawandel und Pärchenfrust und ein weiteres Lied: „Sag´mir, wo die Bienen sind“.