Etliche Veranstaltungen für den Rest des Jahres

Das Team der katholischen öffentlichen Bücherei St. Ludgerus hat für die verbleibenden Monate des Jahres 2019 noch etliche Veranstaltungen geplant. Diese sind allesamt kostenlos. Jung und Alt sind willkommen.

Bereits am 19. September (Donnerstag) findet um 19.30 Uhr im Pfarrheim St. Ludgerus eine Lesung mit der Albachtener Autorin Andrea Timm statt. Sie stellt ihr neues Buch „Wenn ihr mit der Zeit geht, gehe ich nicht mit!“ vor. Dazu gibt es Wein, Wasser, Brot und Dips.

Der beliebte Bücherflohmarkt im Pfarrheim findet am 28. September von 15 bis 18.30 Uhr sowie am 29. September von 10 bis 12 Uhr statt. Dabei werden auch Getränke und Waffeln angeboten. Bücher- und Medienspenden für den Flohmarkt werden während der Öffnungszeiten entgegengenommen.

Ab dem 2. Oktober wird wieder jeden ersten Mittwoch im Monat von 16 bis 17.30 Uhr zum Schmökern im Büchereicafé mit Kaffee und Kuchen gebeten.

Zur jährlichen Buchausstellung laden die Ehrenamtlichen am 2. und 3. November ein. Dabei werden zahlreiche Bücher, CDs, und Spiele präsentiert. „Selbstverständlich sind auch wieder Advents- und Weihnachtsbücher sowie verschiedene Kalender für das kommende Jahr im Angebot. Erstmals werden auch Tonieboxen, stoßfeste und robuste Hörwürfel, und entsprechende Figuren mit Hörspielen angeboten“, heißt es in einer Mitteilung des Büchereiteams. Für Schulkinder wird es ein Rätsel geben, jüngere Kinder sind eingeladen, ein Bild zu malen. Unter den Teilnehmern werden attraktive Preise verlost. An beiden Tagen wird es Kaffee und Waffeln geben. Zudem werden Plätzchen, Likör und Marmelade zugunsten des Vereins Kinderhilfe Siebenbürgen verkauft.

Im Advent möchte das Büchereiteam die Leser mit einer neuen Aktion überraschen: In der Bücherei werden in Geschenkpapier verpackte Bücher für Kinder und Erwachsene zum Kauf angeboten. „Es wird sich bei den Überraschungsbüchern zwar um gebrauchte, aber sehr gut erhaltene Literatur handeln“, verspricht das Büchereiteam. Außerdem sei ein spezielles Angebot für Vor- und Grundschulkinder ab fünf Jahren geplant, das aber noch nicht genau terminiert sei.