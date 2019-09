Albachtenerin spendet ihrer Schwester eine Niere

Überzeugt werden musste an diesem Abend niemand mehr. In der Gesprächsrunde zum Thema „Organspende – pro und contra“, zu der der SPD-Ortsverein ins Clubhaus des SV Concordia eingeladen hatte, besaßen alle Anwesenden einen Organspende-Ausweis. Viele von ihnen waren zudem durch ihren medizinischen oder medizinverwandten Beruf mit dem Thema vertraut.

Dennoch war die Zahl der Teilnehmer, die dieser offenen Bürgerveranstaltung gefolgt waren, sehr überschaubar und spiegelte vielleicht auch die Einstellung der Gesellschaft wider, die dem schwierigen Thema des eigenen Todes eher aus dem Wege geht.

Die SPD-Landtagsabgeordnete Andrea Lück , Mitglied im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, hatte als Krankenschwester mit Transplantierten Kontakt, sie brachte als Expertin harte Fakten in die Diskussion: 10 000 Menschen, die in Deutschland auf ein Organ warten, stehen 800 Spender gegenüber.

Eine junge Frau aus Düsseldorf hatte Glück: Sie bekam die lebensnotwendige Niere von ihrer Schwester aus Albachten. Die „Lebendspenderin“, wie es im Fachjargon heißt, ist Dr. Karen Brinkötter . Als das Problem in der Familie offenbar wurde, zögerte die Mutter eines viereinhalbjährigen Sohns nicht lange und stellte sich den langwierigen Untersuchungen, um dann als geeignete Spenderin bestätigt zu werden.

Ihr Ehemann habe zunächst große Bedenken gehabt. Aber dann habe er sich doch schnell von der Notwendigkeit dieser Maßnahme überzeugen lassen. Ihre gerade übernommene Tierarztpraxis musste zwei Wochen ohne Karen Brinkötter auskommen. Alles ist gut gegangen, nur eine lange, schmale, geschwungene Narbe an der linken Körperhälfte erinnert sie noch an den Eingriff, der erst gut drei Monate her ist. Natürlich ist sie inzwischen in gewisser Weise zu einer Fachfrau in Sachen Transplantation geworden. Und sie ärgert sich, dass dieses Thema in jüngster Zeit viele negative Schlagzeilen hervorgebracht habe.

„Transplantationen verlaufen in aller Regel professionell und gut, berichtet wird aber nur über fatale Mängel auf der Funktionärsebene. Das geht zu Lasten, derer, die dringend auf ein Organ warten“, sagt sie. Mehr Aufklärung wünscht sie sich und einen offensiveren Umgang mit dem Tabu-Thema. Sie selbst will ein gutes Beispiel gegeben. Sie war schon einmal Karnevalsprinzessin der „1. KG Selm Rot-Weiß von 1955“ und wird vielleicht noch einmal eine Session dieses Amt bekleiden. Für diesen Fall ist schon klar – und von den Vereinsvorsitzenden abgesegnet – dass sie ihre Schwester auf der Bühne vorstellen und mit den Worten ankündigen wird: „Und hier kommt meine zweite Niere!“