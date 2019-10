Der Erntedank-Gottesdienst der St.-Ludgerus-Gemeinde wurde in diesem Jahr nicht in der Kirche gefeiert, sondern in einer Scheune des Hofes Venschott, bewirtschaftet von der Familie Schöppner. Die Mitglieder der Landjugend hatten sich mit großem Engagement um die stimmungsvolle Dekoration gekümmert.

Ein historisches Speichenrad, gefüllt mit bunten Feldfrüchten und Nüssen, war vor dem schlichten Tisch platziert, der als Altar diente. Die Erntekrone war von der Landjugend mit fachmännischer Hilfe im Mühlenhof gefertigt worden. Die Seelsorger Dr. Timo Weissenberg und Cyrus van Vught hielten die Messe, bei der an die Lebensgrundlage Wasser als die lebensentscheidende Macht Gottes erinnert wurde.

Das Interesse der Gemeindemitglieder am Erntedank-Gottesdienst war groß, außerhalb von Scheune und im angebautem Zelt übertrug ein Lautsprecher die Zeremonie.