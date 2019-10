„Glam Jam“ rockt Albachten

„Endlich rocken wir wieder in Münster“, so Michael Rietmann , Schlagzeuger der Rockband „Glam Jam“, in einer Mitteilung. Am 8. November (Freitag) tritt sie um 20 Uhr im Haus der Begegnung in Albachten auf. „Mit Rockwerken der 70er-Jahre lädt die Band zum Tanzen, Mitsingen und in Erinnerungen schwelgen ein“, so der Verein Musik-Kultur-Albachten. Karten (14 Euro) gibt es in der Brunnen-Apotheke (Osthofstraße 7), der Hohenzollern-Apotheke (Pantaleonplatz 3), der Kappenberg-Apotheke (Kappenberger Damm 8) sowie bei www.localticketing.de und in deren Verkaufsstellen.