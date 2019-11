Mit „ Pfeifferey und Saitenspeel “ wurden die Kinder und natürlich auch die Eltern ins „ Haus der Begegnung “ gelockt. Angelika Matthaei und Ulrich Schepers sowie Ingrid und Reinhard Gerding traten mit prächtigen mittelalterlichen Gewändern und Kopfschmuck als Hofmusikanten auf, die sich für ein großes Hochzeitsfest einüben wollten.

Die Kinder im Publikum waren zur Mithilfe aufgefordert und konnten bei einigen Stücken beim Mitklatschen Taktsicherheit beweisen. Sie lernten aber auch etwas über die besonderen Instrumente, die in der Renaissance gebräuchlich waren. Zum Beispiel, dass die Laute von den Arabern mit dem Namen „al-ud“ zu uns gekommen ist, dass eine Gambe zwischen die Waden geklemmt wird, und dass alle Blockflöten am Kopf an einem andersfarbigen Holzblock zu erkennen sind.