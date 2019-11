50 Jahre sind eine lange Zeit. Aus diesem Grund hatten Manfred Große Höckesfeld, Marlies Gillhaus , Friedel Schulze , Marlies Ueding und Johannes Wiedau zu einem Klassentreffen eingeladen.

Am 21. Juli 1969 erhielten nämlich 26 Schüler der Ludgerusschule aus Albachten und 17 Schüler aus Bösensell nach neun Jahren ihre Entlassungs-Zeugnisse. Viele der ehemaligen Schülerinnen und Schüler folgten der Einladung.

Man traf sich zunächst auf dem Schulhof und hatte die Möglichkeit, die Schulräume zu besichtigen. Der gesellige Abschluss fand in der Gaststätte „Zum Ausspann“ statt, wo auch zahlreiche Anekdoten aus der Schulzeit ausgetauscht wurden. Man war sich einig, dass dieses Treffen in fünf Jahren wieder stattfinden soll, so die Aussage des Orga-Teams.