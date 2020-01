Bereits Mitte Dezember, zwischen 16 Uhr am 16. Dezember und 11.30 Uhr am 18. Dezember, entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle an der Dülmener Straße in Albachten Gerüstbauteile im Wert von über 50 000 Euro, berichtet die Polizei. Aufgrund der Menge und Schwere der knapp 600 Bauelemente ist davon auszugehen, dass die Täter Kran und Lkw benutzten, um die Beute zu verlagern und abzutransportieren, heißt es weiter. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise werden unter ✆ 0251 / 27 50 entgegen genommen.