Mit dem neuen Jahr startet auch für den Spielmannszug „Gut Schlag“ Albachten die Vorbereitung auf die neue Saison. Diese beginnt traditionell mit der Generalversammlung des Ensembles. Bei den diesmal dabei anstehenden Vorstandswahlen wurde Daniel Rottmann als erster Vorsitzender im Amt bestätigt.

Darüber hinaus tritt Florian Bornstein neu in den Vorstand ein. Er wird den Posten des zweiten Vorsitzenden bekleiden. Michelle Gehltomholt wird nach wie vor als Schriftführerin tätig sein, und Florian Schulze Dernebockholt vertritt als Jugendwart weiterhin den Nachwuchs.

Helmut Thiedig, der seit dem Jahr 2002 zum Vorstand zählte und seit 2005 das Amt des Kassierers bekleidete, gab dieses bei der Versammlung an Claudia Strothoff weiter. Großes Lob für sein Engagement wurde Thiedig von Michelle Gehltomholt zuteil: Es sei bewundernswert, dass er sich ehrenamtlich so lange Zeit für den Spielmannszug eingesetzt habe, hob die Schriftführerin hervor.

Agnes Haucke bleibt musikalische Leiterin des „Gut Schlag“-Ensembles. Für die kommende Saison hat sie schon etliche neue Stücke vorbereitet. „Die Zuschauer dürfen sich auf moderne aber auch auf traditionelle Stücke freuen – Lieder zum mitsingen“, wird Haucke in einer Mitteilung des Spielmannszugs zitiert.

Im Laufe der Generalversammlung wurden auch zwei Mitglieder für ihr fünfjähriges aktives Mitwirken und im Ensemble geehrt. Einleiten will der Albachtener Spielmannszug die Saison 2020 am Pfingstwochenende in Mecklenbeck.

Wer den musizierenden Verein näher kennenlernen will, ist montags zur Probe ab 19.30 Uhr im „Haus der Begegnung“ (Hohe Geist 8) willkommen. Darüber hinaus findet man aktuelle Informationen über den Spielmannszug im Internet unter www.spielmannszug-albachten.de sowie in sozialen Netzwerken (Facebook / Instagram).