Ganz schön gruselig ging es am Wochenende im Haus der Begegnung zu. Geheimnisvolle Musik zog die Zuhörer in ihren Bann. Blau-grüne Lichteffekte bewegten sich auf schwarzem Hintergrund, und riefen die Assoziation von düsteren Gewölben hervor. Dann sah man in einem hellen Lichtkegel drei Kinder, die sich beklommen aber doch mutig aufgemacht hatten, eine Höhle zu entdecken. Ein leichter Halleffekt ihrer Stimmen unterstrich die spannungsgeladene Atmosphäre.

Die Zuschauer waren aufgefordert, mit der Taschenlampen-App ihrer Handys mitzuhelfen, eine Spalte in der Höhle zu erhellen. Dort trat Erstaunliches zu Tage: ein Ei. „Die Rückkehr der Drachen“ hieß das Musical, in dem solches passierte. Es knüpfte an das ältere erfolgreiche Musical „Drachenfeuer“ von Angelika Matthaei an. Regie und Chorleitung lagen ebenfalls in ihrer Hand, ihr Sohn Alexander Matthaei hatte die Musik komponiert, die von einer fünfköpfigen Band (Geige, Flöte, Klavier, Bass, Bouzouki und Schlagzeug) gespielt wurde.

Sänger und Darsteller waren die Mädchen und Jungen des Kinderchors der Musikschule Albachten im Alter zwischen sechs und 13 Jahren. Unterstützt wurden sie von einigen Mitgliedern des Chors „Young Voices“. Zeitweise befanden sich 70 junge Darsteller auf der Bühne. „Die Zusammenarbeit hat fantastisch geklappt“, freute sich Angelika Matthaei. „Auch viele Mütter haben sich sehr eingesetzt, das ist in Albachten wirklich toll. Dafür bin ich sehr dankbar.“

Dankbar war aber auch das Publikum, denn es wurde von einem wunderbaren Stück verzaubert, das bei aller Märchenhaftigkeit doch auch eine gesunde Portion Wirklichkeitssinn an den Tag legte. Das Ei, das die Kinder mitnahmen und ausbrüten ließen, war nämlich ein brisanter Fund. Ein kleiner Drachen schlüpfte aus, der bei den Kindern zwar Beschützerinstinkte weckte, aber auch Sorgen: Wie sollte der kleine Drache nur zu seinen mittlerweile längst ausgestorbenen Artgenossen gelangen?

Bei einigen Erwachsenen weckte der seltene Fund Vermarktungsideen. Sie witterten ein großes Geschäft und die Kinder hatten alle Mühe, mit Hilfe von Verbündeten solche Pläne zu vereiteln. Gut, dass es einen Erfinder gab, der noch eine Zeitmaschine im Keller stehen hatte. Mit allerlei pyrotechnischem Zauber katapultierte er den Drachen tatsächlich in die Vergangenheit.

Die war unzweifelhaft als solche zu erkennen: Ein riesiger grüner Drachen stapfte über die Bühne und nahm sich freundlich des kleinen Drachenkindes an. Spielmann, Königstochter und kleiner Prinz aus den alten Zeiten tauchten auch wieder auf und sogar die Musik klang plötzlich ein wenig anders – wie früher eben. Viel Applaus für eine beeindruckende Aufführung.