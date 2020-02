So manch einer wird sich bereits auf das traditionelle Frühjahrskonzert des MGV 1968 Albachten gefreut haben. Zum Bedauern des Chores findet es in diesem Jahr jedoch nicht statt. Aufgrund eines längeren gesundheitsbedingten Ausfalls des Dirigenten müsse das Konzert aufs kommende Jahr verschoben werden, heißt es in einer Mitteilung des Gesangsensembles. Der Termin dafür ist bereits anberaumt: Das Frühjahrskonzert findet am 14. März 2021 im „ Haus der Begegnung “ statt. Es soll dann unter dem Motto „Unsere lieben Frauen“ stehen. Die intensive Probenarbeit für das Event ist jedoch bereits im Gange.