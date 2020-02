Die Musikschule Albachten lädt am Sonntag (23. Februar) zu einem Konzert mit dem Klarinettenensemble „clarinet.factory“ ins „ Haus der Begegnung “ ein. Das 2016 gegründete Quartett hat sich zum Ziel gesetzt, die stilistische Vielfalt und Wandlungsfähigkeit der Klarinettenmusik in spannenden Konzerten zu zeigen.

Die beiden Klarinettistinnen Sabrina und Jasmin Garlik studierten an der Musikhochschule Münster und sind unter anderem als Instrumentalpädagoginnen in Albachten und Viersen tätig. Johannes Bitter und Werner Ottjes studierten an der Musikhochschule Dortmund und unterrichten an der Musikschule Bergkamen. Anlässlich einer Konzertreise nach Polen hat „clarinet.factory“ ein repräsentatives musikalisches Programm zusammengestellt, das aus bewährten und neuen Werken besteht und laut einer Mitteilung der Musikschule durch viele Kontraste gekennzeichnet ist. Die Zuhörer erwartet neben einer „Entführung“ der „Kanonensong“ sowie eine „Gaguenardise“ und eine „Sérénade comique“.